Более сорока самолетов и система «Арбалет-1» будут задействованы сегодня в учениях ВДВ

Сегодня третий день показательных учений ВДВ. Проходит десантирование личного состава, всего около восьмисот человек, и около пятнадцати единиц техники. Будут использованы не только парашюты, но и система «Арбалет один» с кислородным оборудованием.
Ещё одним новшеством этих учений станет применение парашютной системы «Тандем милитари». Будут использовать более сорока самолётов. На вторую половину дня намечено форсирование водной преграды.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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