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Более сорока самолетов и система «Арбалет-1» будут задействованы сегодня в учениях ВДВ

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.08.2017 11:32

Сегодня третий день показательных учений ВДВ. Проходит десантирование личного состава, всего около восьмисот человек, и около пятнадцати единиц техники. Будут использованы не только парашюты, но и система «Арбалет один» с кислородным оборудованием.

Ещё одним новшеством этих учений станет применение парашютной системы «Тандем милитари». Будут использовать более сорока самолётов. На вторую половину дня намечено форсирование водной преграды.

Надежда Прыгина

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