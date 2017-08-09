Общественники призывают жильцов добиваться качественного капремонта

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.08.2017 11:49

Добиваться качественного выполнения капитального ремонта призывают общественники. Во время работ между жителями и подрядчиками нередко возникают разногласия. В результате этого жильцы не ставят подписи во время приёмки, считая, что этих работ недостаточно, а подрядчики не получают за работу деньги и нарушают сроки и технологии ремонта на объектах.

Крыша в доме по улице Ленинской 15 в Серёдке одна из самых ветхих. Жильцы надеялись, что фирма подрядчик приступит к ремонту их кровли раньше, чем в соседних домах. Однако получилось наоборот: соседние дома к началу августа стоят с отремонтированными крышами и фасадами, а в пятнадцатом доме – только фасад. При этом дождей все больше и больше – того и гляди только что отремонтированный фасад снова «зацветет». Подрядчик рассчитывал, что сдать отремонтированные дома получится быстрее, и деньги, которые строители получат за свою работу, можно будет сразу пустить на металл для крыши пятнадцатого дома, которая почему-то здесь должна быть фальцевая, то есть более дорогая – так прописано в техзадании.

Однако сдача остальных домов затянулась, жильцы находят недостатки, подрядчику необходимо после каждого устранения снова подавать документы и собирать подписи, чтобы получить свои деньги – на это уходят недели, фирма терпит убытки. Тем не менее закон в такой ситуации больше защищает граждан: жильцы могут откладывать приемку до тех пор, пока не будут исправлены все справедливые замечания.

Общественная организация «Управа в ЖКХ» контролирует капитальный ремонт по всей области. Общественники рекомендуют собственникам, чьи квартиры пострадали из-за затянувшихся работ, требовать с подрядчика возмещение ущерба. Чтобы капитальный ремонт проходил качественно и в сроки, и гражданам и подрядчикам необходимо взаимопонимание: жильцы имеют право требовать только то, что установлено планом ремонта и возмещения ущерба, если он был нанесен во время работ, а подрядчикам в свою очередь необходимо тщательнее рассчитывать свои силы, чтобы потом не попасть в черный список.

Андрей Удалов, Сергей Дьяков