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Ремонт дворов в Пскове продолжается: скоро начнется укладка нового асфальта

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.08.2017 11:43

В Пскове заканчиваются подготовительные работы к укладке нового асфальта во дворах. Ремонтная кампания стартовала ещё в июне, однако два месяца в обновляемых дворах работали коммунальные службы. Теплосети и водоканал перекладывали старые коммуникации, чтобы после укладки асфальта не приходилось вскрывать новое покрытие.

Во дворе на улице Розы Люксембург коммунальщикам придётся заменить и ливневую канализацию. Подобные работы запланированы в сорока псковских дворах, и в большей части уже завершены. Как только Теплосети и водоканал завершат работу, дворы будут заасфальтированы. Всего в ремонтную кампанию этого сезона попали более восьмидесяти дворовых территорий.

Иван Павлов

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