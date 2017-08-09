Грант почти в два миллиона рублей получит экологический проект «Твоя земля»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.08.2017 11:34

Президентские гранты выиграли четыре некоммерческие организации Псковской области. Самый большой из них - почти два миллиона рублей - выделен общественной организации «Чудской проект». Эти деньги пойдут на реализацию экологического проекта «Твоя земля». Восемьсот тридцать тысяч получит общественная организация поддержки родителей и детей "Семья" на проект «Школа молодого лидера».

Чуть больше двухсот тысяч рублей выделены некоммерческой организации «Патриот» на выпуск военно-патриотической газеты. И обладателем ещё одного гранта, в полмиллиона рублей стал Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник». Деньги направит на реализацию своего научно-технического проекта.

Наталья Барарь