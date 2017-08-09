Развитие Юнармии в регионе обсудили сегодня на заседании в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.08.2017 11:22

Развитие юнармии в Псковской области обсудили представители Министерства обороны, власти и военно-патриотических клубов.

Губернатор Андрей Турчак рассказал: сейчас в регионе работают более двухсот военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и школьных центров. В них задействованы около тридцати тысяч молодых людей.

Региональное отделение юнармии в области создано год назад. Сейчас там четыреста пятьдесят юнармейцев. Начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил России Михаил Барышев отметил, что Псковщина с учётом приграничного положения, исторического прошлого и расположения легендарной дивизии имеет стратегическое значение. Он предложил предусмотреть в лагерях юнармейские смены и внедрить мероприятия юнармии в систему дополнительного образования.

Надежда Прыгина