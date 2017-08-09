День Святого мученика Пантелеймона отмечает сегодня православная церковь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.08.2017 11:06

Сегодня православная церковь отмечает день Святого мученика Пантелеймона. Его почитают как покровителя воинов и целителя. В Пскове Пантелеймоновский монастырь находится при впадении реки Черехи в Великую. Известен с четырнадцатого века, был почти полностью уничтожен в веке двадцатом. Сейчас возрождается буквально из руин, чему способствует православное волонтёрское движение.

Марина Михайлова, Сергей Дьяков