День Святого мученика Пантелеймона отмечает сегодня православная церковь

Сегодня православная церковь отмечает день Святого мученика Пантелеймона. Его почитают как покровителя воинов и целителя. В Пскове Пантелеймоновский монастырь находится при впадении реки Черехи в Великую. Известен с четырнадцатого века, был почти полностью уничтожен в веке двадцатом. Сейчас возрождается буквально из руин, чему способствует православное волонтёрское движение.
Марина Михайлова, Сергей Дьяков
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Август 2017
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