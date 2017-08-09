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День Святого мученика Пантелеймона отмечает сегодня православная церковь

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.08.2017 11:06

Сегодня православная церковь отмечает день Святого мученика Пантелеймона. Его почитают как покровителя воинов и целителя. В Пскове Пантелеймоновский монастырь находится при впадении реки Черехи в Великую. Известен с четырнадцатого века, был почти полностью уничтожен в веке двадцатом. Сейчас возрождается буквально из руин, чему способствует православное волонтёрское движение.

Марина Михайлова, Сергей Дьяков

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