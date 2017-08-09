Кукольное представление по мотивам сказок народов мира показал в Пскове театр «Балаганчик сказок»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.08.2017 10:45

Ожившие истории о победе искренности над обманом показали псковичам артисты уличного кукольного театра "Балаганчик сказок". Премьеру провели в амфитеатре Детского парка. Балаганчик - один из проектов Патриаршего центра духовного развития. Воспитанники центра несколько лет подряд ездят с гастролями по стране и бесплатно показывают всем желающим кукольное представление по мотивам сказок народов мира.

В Псков ребята привезли русскую, японскую, индийскую и английскую истории. Самое главное для артистов - без нравоучений рассказать маленьким зрителям о том, как отличать истину от лжи, добро от зла. Успехом юные кукольники считают, когда родители и дети, посмотревшие их сказки, потом обсуждают увиденное друг с другом.

Регина Кадырова