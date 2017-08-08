Мошенник из Кемерово обманул псковича, желавшего купить котёнка в Интернете

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.08.2017 17:14

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по телефону продавец предложил псковичу перевести в качестве предоплаты восемнадцать тысяч рублей. Мужчина деньги отправил, однако, лжепродавец перестал выходить на контакт. Сейчас установлено, что банковская карта, на которую были перечислены денежные средства, зарегистрирована в Кемерово.

С этим случаем разбираются в ОМВД России по Псковскому району.

Алина Толкачева