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В Пскове прошел рейд по проверке заказных межсубъектных пассажирских перевозок

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 17:24

Изрядно понервничать пришлось сегодня пассажирам двух псковских маршруток, направляющихся в Санкт-Петербург. В областном центре прошёл межведомственный рейд по проверке осуществления заказных межсубъектных пассажирских перевозок. По закону у каждого предпринимателя, осуществляющего такие рейсы должно быть получено согласование на конкретные места посадки и высадки пассажиров.

Оформляют его в региональном комитете по транспорту. Сегодня таких разрешений у перевозчиков не оказалось. Отвечать за это тем временем пришлось наёмным водителям. Штраф три тысячи рублей. Пострадали и пассажиры маршруток - отправление рейсов было задержано на время проведения проверки.

Ирина Коваленко

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