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Сегодня В Великих Луках кандидаты в депутаты приняли участие в жеребьёвке бесплатного эфирного времени и печатных площадей

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 16:49

В Великих Луках сегодня прошла жеребьевка среди кандидатов и политических объединений, которые участвуют в довыборах в Псковское областное Собрание. Для ведения агитации распределялось бесплатное время на радио и телевидении, а также площади в печатных СМИ.

Кандидаты или их представители вызывались в той очередности, в которой зарегистрировались на выборы. В жеребьёвке участвовала и ГТРК «Псков». Кандидатам предлагалось выбрать конверт с датой и временем выхода в эфир предвыборных роликов. Всего место для бесплатных агитационных материалов кандидатам предоставили двенадцать СМИ.

Лариса Чурикова

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