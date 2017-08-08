Сегодня В Великих Луках кандидаты в депутаты приняли участие в жеребьёвке бесплатного эфирного времени и печатных площадей

В Великих Луках сегодня прошла жеребьевка среди кандидатов и политических объединений, которые участвуют в довыборах в Псковское областное Собрание. Для ведения агитации распределялось бесплатное время на радио и телевидении, а также площади в печатных СМИ.
Кандидаты или их представители вызывались в той очередности, в которой зарегистрировались на выборы. В жеребьёвке участвовала и ГТРК «Псков». Кандидатам предлагалось выбрать конверт с датой и временем выхода в эфир предвыборных роликов. Всего место для бесплатных агитационных материалов кандидатам предоставили двенадцать СМИ.
Лариса Чурикова
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Август 2017
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