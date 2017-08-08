О вегетарианстве поговорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.08.2017 15:46

Заботиться о здоровье, быть в хорошей физической форме и иметь какой-нибудь особый "пунктик" в своей жизненной программе. Сегодня людей с таким набором можно встретить на каждом шагу, причем большинство из них помешано в первую очередь на здоровом питании во всех его проявлениях. О вегетарианстве поговорим с общественным деятелем, вегетарианцем, руководителем школы танцев Александром Павловым и вегетарианцем, последователем ведической культуры, Евгением Дулей. Слушайте в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 августа с 7.20