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О вегетарианстве поговорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 августа с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 15:46

О вегетарианстве поговорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 августа с 7.20Заботиться о здоровье, быть в хорошей физической форме и иметь какой-нибудь особый "пунктик" в своей жизненной программе. Сегодня людей с таким набором можно встретить на каждом шагу, причем большинство из них помешано в первую очередь на здоровом питании во всех его проявлениях. О вегетарианстве поговорим с общественным деятелем, вегетарианцем, руководителем школы танцев Александром Павловым и вегетарианцем, последователем ведической культуры, Евгением Дулей. Слушайте в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 9 августа с 7.20

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