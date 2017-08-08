Какие результаты показали три года импортозамещения обсудим в программе «Постфактум» в эфире на «Радио России-Псков» (8 августа) в 18.10

Три года назад, 6 августа 2014 года, Россией были введены ответные меры на санкции, предусматривающие ограничение на ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из стран Европейского союза, а также из США, Австралии, Канады и Норвегии. Какие результаты показали три года импортозамещения? Может ли качество продукции, изготовленной на территории нашего региона, сравнится с заграничным? И с какими проблемами сталкиваются жители районов, где работают крупные сельскохозяйственные комплексы?
Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум». Слушайте (8 августа) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
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