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Интервью с первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгением Сычевым смотрите сегодня (8 августа) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 15:15

Интервью с первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгением Сычевым смотрите сегодня (8 августа) на канале «Россия 24» в 19.45Неделю назад на Псковскую область обрушилась настоящая стихия, последствия которой ликвидируются до сих пор. Ураган прошелся по югу области, оставив после себя множество поваленных деревьев и снесённые крыши. А в Себежском районе непогода унесла жизнь четырнадцатилетнего подростка. Обо всех последствиях стихии мы говорим с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгением Сычевым. Смотрите сегодня (8 августа) на канале «Россия 24» в 19.45.

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