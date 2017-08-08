Интервью с первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгением Сычевым смотрите сегодня (8 августа) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.08.2017 15:15

Неделю назад на Псковскую область обрушилась настоящая стихия, последствия которой ликвидируются до сих пор. Ураган прошелся по югу области, оставив после себя множество поваленных деревьев и снесённые крыши. А в Себежском районе непогода унесла жизнь четырнадцатилетнего подростка. Обо всех последствиях стихии мы говорим с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгением Сычевым. Смотрите сегодня (8 августа) на канале «Россия 24» в 19.45.