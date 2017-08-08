Интервью с первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгением Сычевым на канале «Россия 24»

Неделю назад на Псковскую область обрушилась настоящая стихия, последствия которой ликвидируются до сих пор. Ураган прошелся по югу области, оставив после себя множество поваленных деревьев и снесённые крыши. А в Себежском районе непогода унесла жизнь четырнадцатилетнего подростка. Обо всех последствиях стихии мы говорим с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгением Сычевым.
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