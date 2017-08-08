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Более двух с половиной тысяч десантников и шестьсот единиц техники принимают участие в полковых учениях ВДВ

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 14:37

Сегодня с раннего утра десантники готовились к массовой высадке: на аэродроме в Крестах швартовали и грузили технику. Для десантирования почти пятидесяти боевых машин и личного состава в Псков переброшены дополнительные силы Военно-транспортной авиации.

Всего в десантировании будет участвовать двадцать два самолета ИЛ-76. Показательное учение началось в понедельник и продлится до одиннадцатого августа. Общее руководство осуществляет командующий ВДВ Андрей Сердюков. В масштабных маневрах будут задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов Ульяновской бригады ВДВ, подразделение спецназа из Подмосковья и отдельный батальон Тульского соединения. Основной силой учения выступит 104-й полк, которому в этом году было присвоено звание «Ударный».

Андрей Удалов

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