Более двух с половиной тысяч десантников и шестьсот единиц техники принимают участие в полковых учениях ВДВ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.08.2017 14:37

Сегодня с раннего утра десантники готовились к массовой высадке: на аэродроме в Крестах швартовали и грузили технику. Для десантирования почти пятидесяти боевых машин и личного состава в Псков переброшены дополнительные силы Военно-транспортной авиации.

Всего в десантировании будет участвовать двадцать два самолета ИЛ-76. Показательное учение началось в понедельник и продлится до одиннадцатого августа. Общее руководство осуществляет командующий ВДВ Андрей Сердюков. В масштабных маневрах будут задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов Ульяновской бригады ВДВ, подразделение спецназа из Подмосковья и отдельный батальон Тульского соединения. Основной силой учения выступит 104-й полк, которому в этом году было присвоено звание «Ударный».

Андрей Удалов