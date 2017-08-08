Псковские десантники принимают участие в учениях ВДВ России

Учения ВДВ России проходят на территории Северо-Западного округа. Как сообщает Министерство обороны военнослужащие отработают широкий спектр учебно-боевых задач. Учения будут проходить в три этапа.
Основное внимание на отработку десантирования и ведения боевых действий в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации в условиях активных действий незаконных вооружённых формирований. Учения проходят под руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова.
Татьяна Борисова
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Август 2017
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