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Псковские десантники принимают участие в учениях ВДВ России

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 11:27

Учения ВДВ России проходят на территории Северо-Западного округа. Как сообщает Министерство обороны военнослужащие отработают широкий спектр учебно-боевых задач. Учения будут проходить в три этапа.

Основное внимание на отработку десантирования и ведения боевых действий в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации в условиях активных действий незаконных вооружённых формирований. Учения проходят под руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

Татьяна Борисова

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