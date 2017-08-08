Псковские десантники принимают участие в учениях ВДВ России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.08.2017 11:27

Учения ВДВ России проходят на территории Северо-Западного округа. Как сообщает Министерство обороны военнослужащие отработают широкий спектр учебно-боевых задач. Учения будут проходить в три этапа.

Основное внимание на отработку десантирования и ведения боевых действий в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации в условиях активных действий незаконных вооружённых формирований. Учения проходят под руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

Татьяна Борисова