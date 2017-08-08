Энергетики продолжают работу в тех районах области, которые пострадали от урагана

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.08.2017 11:35

Основные линии электропередач уже восстановлены, сейчас работа ведётся по индивидуальным заявкам от жителей. Частичные перебои с электричеством наблюдаются в двадцати трёх населённых пунктах. «Псковэнерго» предупреждает, что во время ремонтных работ возможны временные отключения, а также призывают не приближаться к оборванным проводам и не пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Неделю назад стихия основательно прошла по югу области, оставив после себя множество поваленных деревьев и снесённые крыши. Без света остались несколько тысяч жителей. А в Себежском районе непогода стала причиной трагедии. Погиб четырнадцатилетний подросток.

Татьяна Борисова