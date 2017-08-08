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Перед новым учебным годом школы и детские сады готовятся к приёмке

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 11:32

Двадцать восемь школ и пятьдесят шесть садов Пскова готовятся к своему ежегодному экзамену под названием «приёмка». В августе специальная комиссия проверит все образовательные учреждения, после чего выдаст паспорта готовности к новому учебному году. Но чтобы получить такой паспорт, сначала нужно заработать максимальные оценки. По таким предметам как организация питания, обеспечение пожарной безопасности и состояние самого здания.

Алина Чабан, Александр Калинин

 

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