Перед новым учебным годом школы и детские сады готовятся к приёмке

Двадцать восемь школ и пятьдесят шесть садов Пскова готовятся к своему ежегодному экзамену под названием «приёмка». В августе специальная комиссия проверит все образовательные учреждения, после чего выдаст паспорта готовности к новому учебному году. Но чтобы получить такой паспорт, сначала нужно заработать максимальные оценки. По таким предметам как организация питания, обеспечение пожарной безопасности и состояние самого здания.
Алина Чабан, Александр Калинин
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Август 2017
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