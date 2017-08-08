На территории новой школы в деревне Борисовичи завершается строительство спортивной площадки. Осталось установить бордюрный камень, ворота, постелить искусственный газон и по периметру установить освещение. Общая площадь спортплощадки триста квадратных метров, она разделена на несколько зон - волейбольная, баскетбольная, беговая дорожка, тренажерный комплекс и поле для мини-футбола.
Основное покрытие спортплощадки из резиновой крошки, его преимущество в том, что оно не травмоопасно. Рядом с новой спортплощадкой планируется еще строительство автогородка, где школьники будут изучать правила дорожного движения.
Наталья Барарь
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Август 2017
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