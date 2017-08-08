Прокуратура Псковской области переехала в новое здание

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.08.2017 11:18

Сегодня у прокуратуры Псковской области новоселье. Теперь ведомство располагается в новом здании на улице Плехановский посад. Строение выполнено в форме трилистника. В здании размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения.

Для сотрудников предусмотрена зона отдыха, есть парковка. Для удобства людей с ограниченным возможностями, их приём будет вестись на первом этаже. Об истории прокуратуры, людях и ветеранах ведомства можно будет узнать в музее, который также располагается в новом здании. А в прежнее на улицу Некрасова переедет прокуратура г.Пскова, Псковского района, Природоохранная и Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Татьяна Борисова