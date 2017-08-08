logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

. Воспитанник Красногородской школы-интерната записал собственную песню «Мама»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 08.08.2017 11:09

Воспитанник Красногородской специальной школы-интерната для детей-сирот Майр Александров записал песню собственного сочинения. Композиция называется "Мама" и посвятил её Майр всем ребятам из детских домов. Видеоролик уже набрал тысячи просмотров в Интернете. А сам автор стихов подумывает над записью следующей песни.

Видеоролик, где парень с редким именем Майр исполняет песню "Мама", за десять дней набрал "Вконтакте" почти двадцать тысяч просмотров. Посыл песни понятен с первых строк, каждое слово цепляет. Ведь поёт Майр о собственных переживаниях. Уже много лет он живёт без родителей.
Записать песню в студии Майру помог фонд "Северная корона". Музыку написал белорусский композитор Никита Вашкевич. Сам Майр на инструментах не играет. Освоить музыкальную школу не хватило терпения, о чём сейчас жалеет. Зато с вокалом получилось лучше. Хотя сам признаётся, было непросто. Много раз хотел бросить занятия, но упорство взяло верх. Песня "Мама" стала итогом его многолетних трудов.
Песни Егора Крида одни из любимых у Майра. С этой он уже выступал на Дне посёлка. Вообще у Майра много увлечений - любит танцевать и играть в футбол. Но теперь больше всего времени занимают музыка и стихи. Окрылённый успехом, парень уже работает над следующей песней. В этом году Майр заканчивает школу-интернат. Впереди - большой мир и множество планов на жизнь, которая, как надеется юноша, будет тесно связана с музыкальным творчеством.

Виктория Писукова, Александр Калинин

SocButtons v1.5

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк