. Воспитанник Красногородской школы-интерната записал собственную песню «Мама»

Воспитанник Красногородской специальной школы-интерната для детей-сирот Майр Александров записал песню собственного сочинения. Композиция называется "Мама" и посвятил её Майр всем ребятам из детских домов. Видеоролик уже набрал тысячи просмотров в Интернете. А сам автор стихов подумывает над записью следующей песни.
Видеоролик, где парень с редким именем Майр исполняет песню "Мама", за десять дней набрал "Вконтакте" почти двадцать тысяч просмотров. Посыл песни понятен с первых строк, каждое слово цепляет. Ведь поёт Майр о собственных переживаниях. Уже много лет он живёт без родителей.
Записать песню в студии Майру помог фонд "Северная корона". Музыку написал белорусский композитор Никита Вашкевич. Сам Майр на инструментах не играет. Освоить музыкальную школу не хватило терпения, о чём сейчас жалеет. Зато с вокалом получилось лучше. Хотя сам признаётся, было непросто. Много раз хотел бросить занятия, но упорство взяло верх. Песня "Мама" стала итогом его многолетних трудов.
Песни Егора Крида одни из любимых у Майра. С этой он уже выступал на Дне посёлка. Вообще у Майра много увлечений - любит танцевать и играть в футбол. Но теперь больше всего времени занимают музыка и стихи. Окрылённый успехом, парень уже работает над следующей песней. В этом году Майр заканчивает школу-интернат. Впереди - большой мир и множество планов на жизнь, которая, как надеется юноша, будет тесно связана с музыкальным творчеством.
Виктория Писукова, Александр Калинин
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