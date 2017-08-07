Губернатор Андрей Турчак на встрече с руководителем Администрации Президента рассказал об основных проектах, реализуемых на территории региона в сфере экономики, здравоохранения, образования и АПК

Социально-экономическое развитие региона Андрей Турчак сегодня обсудил на встрече с руководителем Администрации Президента Антоном Вайно. Губернатор рассказал об основных проектах, которые у нас реализуются в сфере экономики, здравоохранения, образования и АПК. А вот создание в регионе транспортно-логистического хаба поддержал помощник Президента Игорь Левитин.
Он будет нацелен на увеличение объёма грузоперевозок через наш регион. Как отметил Андрей Турчак, в рамках проекта предполагается создание логистического узла в привязке к особой экономической зоне «Моглино». Его цель — не только обслуживание транзитных грузопотоков, но и создание новых производств по переработке грузов, следующих как на территорию страны для внутреннего пользования, так и транзитом. Это поможет снизить нагрузки на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру региона.
Татьяна Борисова
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