logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Губернатор Андрей Турчак на встрече с руководителем Администрации Президента рассказал об основных проектах, реализуемых на территории региона в сфере экономики, здравоохранения, образования и АПК

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.08.2017 21:11

Социально-экономическое развитие региона Андрей Турчак сегодня обсудил на встрече с руководителем Администрации Президента Антоном Вайно. Губернатор рассказал об основных проектах, которые у нас реализуются в сфере экономики, здравоохранения, образования и АПК. А вот создание в регионе транспортно-логистического хаба поддержал помощник Президента Игорь Левитин.

Он будет нацелен на увеличение объёма грузоперевозок через наш регион. Как отметил Андрей Турчак, в рамках проекта предполагается создание логистического узла в привязке к особой экономической зоне «Моглино». Его цель — не только обслуживание транзитных грузопотоков, но и создание новых производств по переработке грузов, следующих как на территорию страны для внутреннего пользования, так и транзитом. Это поможет снизить нагрузки на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру региона.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк