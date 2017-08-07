Первые результаты реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 8 августа с 17:05

5 августа в Кирове Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Основными темами стали: участие населения в принятии решений на уровне местного самоуправления и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Какие ещё вопросы обсудили на заседании? Как оценивают городскую среду города Пскова и что будет с военными городками? Обсудим на Радио "Маяк-Псков" в этот вторник в эфире Шоу Вежливых Людей с 17:05. Гость студии - Глава Города Пскова Иван Цецерский.
Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47 и пишите в комментариях, мы обязательно озвучим их!
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