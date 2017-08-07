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Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления в Кирове

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.08.2017 17:07

Совещание провел Владимир Путин. Участники обсудили реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Глава Пскова обратился к президенту с просьбой ускорить передачу военных земель в муниципальную собственность.

Пока этого не произошло, жители военных городков не могут принять участие в программах благоустройства городской среды. Закон о передаче земель был принят еще в две тысячи одиннадцатом году, но процесс длится уже шесть лет. Из-за этого город не может учесть пожелания жителей военных городков в новой программе развития городской среды.

Иван Павлов

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