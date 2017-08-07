Более полутора миллионов рублей будет потрачено на ремонт крыши в Пыталовской больнице

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.08.2017 17:04

Один миллион семьсот тысяч рублей из областного бюджета будет потрачено на ремонт крыши в Пыталовской районной больнице. Минувшей весной здесь начались массовые протечки на втором этаже, был затоплен коридор административного корпуса, несколько врачебных кабинетов, в том числе рентген-кабинет с дорогостоящим оборудованием.

Принять экстренные меры по ремонту текущей кровли в больнице поручил губернатор Псковской области в ходе недавней рабочей поездки в медицинское учреждение. Сейчас в здание уже завезены строительные материалы, подрядчик должен приступить к работе, как только позволит погода.

Виктория Писукова