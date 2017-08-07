Что волнует жителей Плюссы? Итоги рабочего визита депутата Госдумы Александра Козловского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.08.2017 13:42

Вопросы социальной сферы, образования и предпринимательства обсудили активные граждане Плюссы с депутатом Государственной Думы Александром Козловским во время его рабочей поездки. Также волнует жителей проблема миграции из посёлка и отсутствие рабочих мест. Депутат поделился своими взглядами и возможными путями решения.

Екатерина Давыдова, Василий Нордэн