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Что волнует жителей Плюссы? Итоги рабочего визита депутата Госдумы Александра Козловского

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.08.2017 13:42

Вопросы социальной сферы, образования и предпринимательства обсудили активные граждане Плюссы с депутатом Государственной Думы Александром Козловским во время его рабочей поездки. Также волнует жителей проблема миграции из посёлка и отсутствие рабочих мест. Депутат поделился своими взглядами и возможными путями решения.

Екатерина Давыдова, Василий Нордэн

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