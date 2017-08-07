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В Пскове внепланово отремонтировали дорожное покрытие дворов на улицах Звёздной и Энтузиастов

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.08.2017 13:36

Новый асфальт во дворах на улицах Звёздной и Энтузиастов появился на самых аварийных участках. Ремонт сделали в ответ на многочисленные обращения и жалобы местных жителей к депутату округа. Деньги выделены из городского бюджета. В августе на улицах Юности и Звёздной начнётся уже плановый капитальный ремонт двух дворов.

Кроме того, осенью начнутся ремонтные работы по программе "Городская среда".

Виктория Писукова

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