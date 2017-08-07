Четыре года назад не стало псковского священника Павла Адельгейма

Пятого августа Павел Адельгейм был убит в собственном доме. Трагическое событие теперь объединяет десятки людей со всего света. В этот день друзья известного церковного публициста собрались на вечер "Сохранения памяти", где они вспоминали проповеди батюшки и обсуждали проблемы, которые отец Павел поднимал в своих богословских трудах.
Павел Адельгейм для многих стал примером стойкости веры. Пережив боль, предательство и гонения, несмотря ни на что, он остался верен Богу.
Регина Кадырова
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3