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Четыре года назад не стало псковского священника Павла Адельгейма

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.08.2017 13:29

Пятого августа Павел Адельгейм был убит в собственном доме. Трагическое событие теперь объединяет десятки людей со всего света. В этот день друзья известного церковного публициста собрались на вечер "Сохранения памяти", где они вспоминали проповеди батюшки и обсуждали проблемы, которые отец Павел поднимал в своих богословских трудах.

Павел Адельгейм для многих стал примером стойкости веры. Пережив боль, предательство и гонения, несмотря ни на что, он остался верен Богу.

Регина Кадырова

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