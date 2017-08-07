Четыре года назад не стало псковского священника Павла Адельгейма

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.08.2017 13:29

Пятого августа Павел Адельгейм был убит в собственном доме. Трагическое событие теперь объединяет десятки людей со всего света. В этот день друзья известного церковного публициста собрались на вечер "Сохранения памяти", где они вспоминали проповеди батюшки и обсуждали проблемы, которые отец Павел поднимал в своих богословских трудах.

Павел Адельгейм для многих стал примером стойкости веры. Пережив боль, предательство и гонения, несмотря ни на что, он остался верен Богу.

Регина Кадырова