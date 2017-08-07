Инспекторы Россельхознадзора выявили порчу сельскохозяйственных земель на территории более трех гектаров

Порчу сельскохозяйственных земель на территории более трех гектаров выявили инспекторы Россельхознадзора в ходе рейда по югу области.
Во время реконструкции трассы М-9, как обнаружили инспекторы, дорожники сняли плодородный слой на этом участке - в три гектара. Кроме того, сюда свозят песок, фрезерованный асфальт, бетонные конструкции, есть даже яма с мазутом.
Другой участок меньше по площади - тридцать соток. Эти земли принадлежат физическим лицам, которые, как они пояснили - не знали о дорожных работах. Основные нарушения - снятие и перемещение плодородного слоя, загрязнение участка.
Иван Павлов
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