Есть, к чему стремиться и за что бороться: поселения области соревнуются за звание лучших

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.08.2017 13:05

На финишную прямую вышел второй конкурс "Лучшее поселение Псковской области". К концу месяца станут известны двенадцать победителей, которые получат до полутора миллионов рублей из региональной казны. Большие и малые сельские поселения в этом году поделили на две группы. В итоге у последних теперь даже больше шансов на победу.

Древний усадебный парк помещика Карамышева не узнать. Сейчас это главная достопримечательность деревни Зубово, которую раньше даже местные жители обходили стороной. Но у селян получилось – благо в прошлом году бюджет волости удвоился: за счёт выигрыша гранта Пенсионного фонда и конкурса «Лучшее поселение». Да и люди в Карамышеве активные: у каждого второго приусадебный участок – как сады Семирамиды.

Кажется, зачем такому посёлку – где есть свой хлебозавод и больница – победа в этом году? Но если присмотреться – миллиона даже мало.

На будущий выигрыш для поддержки сельской культуры рассчитывают и в Краснопрудской волости. В местном клубе репетируют несколько самобытных ансамблей, хотя само здание не видело ремонта с момента постройки.

Но выше всего шансы у волости в номинации "Комфорт и порядок", где претендентов на победу всего два. Комиссии показывают обустроенные захоронения – только на этом покоится почти полторы тысячи красноармейцев. Мизерные налоговые доходы не позволяют замахнуться на большее, например, на турмаршрут по немецкой «Линии Пантеры».

В Черёхе с доходами более-менее благополучно, зато с момента немецкой оккупации нет клуба. Впрочем, сейчас местные власти с жителями больше радеют за установку памятного знака – как-никак посёлку скоро семьсот лет. Место уже обозначили камнем.

Виталий Михайлов, Тигран Гаспарян