Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.08.2017 12:58

Псковичи, которые уже успели устать от летней жары, могли эти выходные провести в Ледовом дворце. Два дня там с утра до вечера хоккеисты Псковской области, Санкт-Петербурга и Кингисеппа боролись за Кубок Маргелова. Этот турнир проходит в регионе уже в пятый раз. Соревновались команды по круговой системе.

Каждая сыграла две игры, а победителя определили по итогам плей-офф. Напомню, в прошлом году это были хоккеисты из Твери, в этот раз кубок отошёл команде «Барсы» администрации Псковской области. Серебро взяла «Сталь» из Петербурга. Бронза у хоккеистов «ВДВ-Купол».

Регина Кадырова