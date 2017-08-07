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Хоккеисты Псковской области, Санкт-Петербурга и Кингисеппа боролись за Кубок Маргелова

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.08.2017 12:58

Псковичи, которые уже успели устать от летней жары, могли эти выходные провести в Ледовом дворце. Два дня там с утра до вечера хоккеисты Псковской области, Санкт-Петербурга и Кингисеппа боролись за Кубок Маргелова. Этот турнир проходит в регионе уже в пятый раз. Соревновались команды по круговой системе.

Каждая сыграла две игры, а победителя определили по итогам плей-офф. Напомню, в прошлом году это были хоккеисты из Твери, в этот раз кубок отошёл команде «Барсы» администрации Псковской области. Серебро взяла «Сталь» из Петербурга. Бронза у хоккеистов «ВДВ-Купол».

Регина Кадырова

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