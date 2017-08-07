«Железный град» в одиннадцатый раз развернулся у стен Изборской крепости

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.08.2017 12:55

У стен Изборской крепости в эти выходные раскинулся город, в котором одновременно живут русские витязи эпохи Золотой Орды и мушкетёры из семнадцатого века. Окно в прошлое организовали реконструкторы из России и Латвии, которые в одиннадцатый раз съехались на фестиваль "Железный град".

Это мероприятие - живая временная шкала, на которой любой гость мог своими глазами увидеть, как на протяжении пяти веков развивалось военное дело и ремесло, чем отличалась одежда русичей и европейцев. Причём историю можно было не только потрогать, но и попробовать на вкус в виде пряников, испечённых по старинным рецептам или питья из вощёной кожаной кружки, которая любому напитку придаёт медовый аромат. Добавлю, весной этого года стало известно, "Железный град" находится под угрозой отмены. Территория, на которой проходит фестиваль, - природный памятник, на котором нельзя проводить массовые мероприятия. Организаторы фестиваля долго совещались с сотрудниками Изборского музея-заповедника, чиновниками областной администрации и даже учёными из Петербурга. В итоге запрет на проведение массовых мероприятий с плато над Городищенским озером был снят.

Регина Кадырова