Превратить придомовую территорию во двор мечты? Все в ваших руках! Ликбез по программе «Городская среда»

Около двух десятков псковских дворов реконструируют в этом году по программе "Городская среда". Рассчитана она на пять лет, в течение которых можно подать заявку на благоустройство. Жильцы многих домов уже собирают документы, а некоторые - ждут ремонта со дня на день. Благоустроить территорию у дома по этой программе можете и вы! Как это сделать? Мы вам расскажем!
Виталий Михайлов, Владимир Шагапов, Кирилл Мосин
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Август 2017
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