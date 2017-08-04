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Более 10 миллионов рублей получит Псковская область на формирование доступной среды

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.08.2017 18:14

Более десяти миллионов рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обеспечение доступности объектов здравоохранения, соцзащиты, культуры, спорта и транспорта для людей с ограниченными возможностями. Об этом сегодня шла речь на Совете по делам инвалидов при администрации региона. Всего в списке - 53 учреждения.

Кроме того, отметил председатель Госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, с этого года в Псковской области запущен пятилетний федеральный проект "Формирования комфортной городской среды". Он направлен на благоустройство дворов и парков. Будут установлены дополнительные скамейки, урны, проведено уличное освещение, оборудованы детские площадки, посажены деревья. Представители общественных организаций инвалидов отметили: в первую очередь им необходим доступ в соцучреждения. Но, по словам Андрея Агапова, на эти цели в рамках указанной программы деньги направить нельзя.

Виктория Парфенова

 

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