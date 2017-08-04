Рыцарские турниры, спортивный фестиваль… Какие еще развлечения ждут псковичей в эти выходные?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.08.2017 16:31

В эти выходные реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Белоруссии снова соберутся у стен Изборской крепости, чтобы воссоздать быт средневековья. А в следующие выходные двенадцатого августа центр отдыха "Раздолье" приглашает псковичей на праздник "Да! Фест". Необычные развлечения для гостей фестиваля подготовил центр науки и спорта "Без предела". О том, как провести выходные в нашей еженедельной рубрике «Афиша».

Дина Перевозчикова