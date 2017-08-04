Рыцарские турниры, спортивный фестиваль… Какие еще развлечения ждут псковичей в эти выходные?

В эти выходные реконструкторы из России, Прибалтики, Украины, Белоруссии снова соберутся у стен Изборской крепости, чтобы воссоздать быт средневековья. А в следующие выходные двенадцатого августа центр отдыха "Раздолье" приглашает псковичей на праздник "Да! Фест". Необычные развлечения для гостей фестиваля подготовил центр науки и спорта "Без предела". О том, как провести выходные в нашей еженедельной рубрике «Афиша».
Дина Перевозчикова
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3