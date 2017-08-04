Соцзащита поможет людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам принять участие в голосовании

Соглашение о сотрудничестве заключили сегодня областная Избирательная комиссия и Государственное управление социальной защиты. Согласно документу, социальные работники помогут в день голосования инвалидам и одиноким пенсионерам реализовать свое избирательное право. Например, могут сопровождать их на участках, или помогать при голосовании на дому.
А на заседании областного избиркома подвели итоги регистрации кандидатов на выборах в Пскове, Великих Луках и Псковском районе. По словам председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова, в регионе на выборы выдвинуто около двух тысяч кандидатов. Более 96% канидатов уже зарегистрированы и приступают к агитационным кампаниям.
Иван Павлов
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