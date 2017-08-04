В Великих Луках открыли новую спортивную площадку

В одном из самых больших дворов Великих Лук сегодня открыли новую спортивную площадку. На турниках, брусьях, шведских стенках теперь можно не только заниматься физкультурой, но и освоить популярный среди молодёжи воркаут. Это любительский вид спорта с различными элементами и трюками. Площадка на улице Гражданской для этого подходит идеально.
Спортивное оборудование по благотворительной программе предоставил один из магазинов крупной торговой сети. Организационными вопросами занималась городская администрация. Постарались, чтобы площадку установили именно в этом большом дворе. Жители давно просили.
Лариса Чурикова
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Август 2017
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