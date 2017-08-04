Турнир по пляжному волейболу стартовал в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.08.2017 15:50

Сегодня в Пскове стартовал очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу. В этом году это десятый юбилейный турнир. Его главная особенность в том, что в нем принимают участие сильнейшие волейболисты-пляжники из разных регионов страны. За призовой фонд в двести тысяч будут бороться шестнадцать мужских и шестнадцать женских команд. Организаторы ожидают ярких и зрелищных матчей.

Сегодня на городском пляже состоялся квалификационный турнир. Это своего рода отборочный тур для команд. Победители завтра будут играть в основных играх. Финал состоится в воскресенье.

Наталья Барарь