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Турнир по пляжному волейболу стартовал в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.08.2017 15:50

Сегодня в Пскове стартовал очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу. В этом году это десятый юбилейный турнир. Его главная особенность в том, что в нем принимают участие сильнейшие волейболисты-пляжники из разных регионов страны. За призовой фонд в двести тысяч будут бороться шестнадцать мужских и шестнадцать женских команд. Организаторы ожидают ярких и зрелищных матчей.

Сегодня на городском пляже состоялся квалификационный турнир. Это своего рода отборочный тур для команд. Победители завтра будут играть в основных играх. Финал состоится в воскресенье.

Наталья Барарь

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