Ни одного случая смерти младенцев от внешних причин в этом году в регионе не зафиксировано

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.08.2017 14:44

В этом году в Псковской области не зафиксировано ни одного случая младенческой смерти от внешних причин. Тогда как в 2016, не дожив и до года, погибли три ребенка. Об этом на пресс-конференции сегодня рассказала специалист Госкомитета области по здравоохранению и фармации Любовь Варфоломеева.

По её словам, по статистике, в год в результате несчастных случаев уходят из жизни шесть-семь детей. Основные причины трагедий: ожоги, утопления, падения с высоты, ДТП. Главврач Детской областной больницы Аркадий Гохман добавил - в лечебные учреждения нередко попадают подростки с отравлениями, в том числе медикаментами и алкоголем, нередко - малыши получают травмы, свалившись с качелей. Причем, все эти ситуации - происходят не обязательно с детьми из неблагополучных семей. Не теряет актуальности, отмечают специалисты, и тема детских суицидов. Чаще всего заканчивают жизнь самоубийством школьники из-за неразделенной любви или ссоры с родителями.

Виктория Парфенова