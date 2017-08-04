logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Вирус АЧС обнаружили в сардельках, сделанных в Ленинградской области

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 04.08.2017 12:36

Вирус АЧС был обнаружен в сардельках на продовольственном складе колонии в Серёдке. Это подтвердили лабораторные исследования, сообщают в областном Управлении ветеринарии. Производителем мясной продукции является предприятие Ленинградской области. С этим поставщиком работали и другие исправительные учреждения региона.

Сейчас специалисты выясняют объёмы поставок и их получателей в нашей области. Вспышка африканской чумы в Серёдке произошла в конце июля, сейчас район на карантине, введено временное ограничение движения транспорта, установлены посты с дезбарьерами. В исправительной колонии уничтожено всё поголовье свиней.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк