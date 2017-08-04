Вирус АЧС обнаружили в сардельках, сделанных в Ленинградской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.08.2017 12:36

Вирус АЧС был обнаружен в сардельках на продовольственном складе колонии в Серёдке. Это подтвердили лабораторные исследования, сообщают в областном Управлении ветеринарии. Производителем мясной продукции является предприятие Ленинградской области. С этим поставщиком работали и другие исправительные учреждения региона.

Сейчас специалисты выясняют объёмы поставок и их получателей в нашей области. Вспышка африканской чумы в Серёдке произошла в конце июля, сейчас район на карантине, введено временное ограничение движения транспорта, установлены посты с дезбарьерами. В исправительной колонии уничтожено всё поголовье свиней.

Татьяна Борисова