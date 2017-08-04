Жители Великих Лук жалуются на отсутствие общественного транспорта в вечернее время

Жители Великих Лук жалуются, что вечером в городе нет общественного транспорта. Те, кто работает до девяти-десяти часов, домой добираются пешком или на такси. Водители маршруток, которые должны работать до одиннадцати вечера, говорят, что выходить на маршрут в это время убыточно.
У Светланы Котовой подсчитано всё точно. От работы до дома ровно 5 километров шестьсот метров. Идти час десять. Но пешие прогулки после трудового дня, который заканчивается в десять вечера, продавцу магазина не в радость. Просто уехать не на чем.
Пассажиров в Великих Луках обслуживают только маршрутные такси. Муниципального транспорта нет очень давно, но требования к перевозчику едины. Частные компании работают официально на конкурсных условиях. Однако получается, что утром и днём уехать можно без всяких проблем. В часы «пик» общественный транспорт ходит с интервалом в три минуты. А вот, дальше, по словам водителей, работа себе в убыток. Местные власти заверили, что жалоба Светланы Котовой услышана и меры уже приняты. Ведь перевозчик, не зависимо от пассажиропотока, обязан выполнять график работы, утверждённый администрацией города. Руководитель компании-перевозчика письменно заверил, что общественный транспорт по маршруту №1, как и положено, будет ходить до одиннадцати вечера. Городские власти обещали держать вопрос на контроле.
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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