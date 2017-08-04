По новым технологиям: Пушкиногорский завод раскрывает секреты производства молочной продукции

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 04.08.2017 12:24

В регионе продолжается заготовка кормов. Сейчас у аграриев на счету каждый солнечный день. СПК при Пушкиногорском маслосырзаводе заготавливает сено и сенаж для собственного стада в двести голов. Свое сельхозпроизводство здесь появилось совсем недавно, но уже показывает хорошие результаты.

В редкий солнечный день на поле у деревни Софино высадилась целая бригада по уборке кормов. Один трактор косит, второй сразу собирает в валы, третий отвозит, четвертый упаковывает в пленку. Это поле не знало хозяина тридцать лет, его распахали в прошлом году. Урожай отменный – технике приходится делать рулоны поменьше - стандартного объема слишком тяжелые для перевозки.

Свое хозяйство Пушкиногорской маслосырзавод создал два года назад. В нем уже семьсот гектаров земли и двести голов молочного стада. Свое производство позволяет меньше зависеть от колебаний цен на молоко. СПК пришлось возрождать с нуля – на базе заброшенного хозяйства. Завод сам приобретал технику – три трактора и агрегаты, и искал работников. Некоторым пришлось срочно переучиться и осваивать сельхозоборудование.

Эту ферму в деревне Туровцово тоже пришлось серьезно отремонтировать. Строители подняли потолки, чтобы раздавать корма мог трактор, а не доярки вручную. На ферме смонтирован молокопровод – так получают более качественное сырье. Молоко отсюда сразу попадает на производство. На заводе его проверяет лаборатория, она определяет сорт и дает разрешение на переработку.

Месяц назад на заводе начала работать новая линия по производству творога. Это российское оборудование. Работникам нужно лишь загрузить молоко в цистерну, а дальше автоматика сама отвечает за процесс. Творог отжимают специальные прессы, здесь их два, после чего операторам остается лишь выгрузить готовую продукцию и отправить на сортировку. Новая линия – инвестиции маслосырзавода в собственное развитие.

В этом году предприятие закупило и семь новых молоковозов, чтобы доставлять сырье из собственного хозяйства и других районов. Всего на модернизацию завод потратил сорок пять миллионов рублей. Здесь заботятся и об экологии. Предприятие стоит на берегу Великой и активно использует воду. Поэтому в реконструкцию очистных сооружений за три года вложили почти шестьдесят миллионов рублей.

Иван Павлов, Владимир Шагапов, Александр Калинин