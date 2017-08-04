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Больше года пенсионеры не могут добиться от виновника аварии компенсации за поврежденный автомобиль

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.08.2017 12:16

Попав в ДТП по чужой вине, супруги Фоныгины из Новосокольников уже больше года не могут получить компенсацию за повреждённый автомобиль. Трактор, который врезался в легковушку пенсионеров, не был застрахован, а это значит, что возместить ущерб должен его собственник, компания "ДЭУ-3". Только вот сейчас идёт судебный процесс о банкротстве "ДЭУ", а это значит, что полной компенсации пострадавшие могут так и не получить.

Виктория Писукова, Василий Нордэн

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