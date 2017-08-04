Светофор и новое дорожное покрытие появятся на улице 128-й Стрелковой дивизии в Пскове

В Пскове начался ремонт улицы 128-й Стрелковой дивизии. Этот участок - один из самых разбитых в городе. Дорожники уже демонтировали бордюрный камень, сейчас снимают асфальтовое покрытие и промывают канализацию. На этом перекрестке интенсивное движение, поэтому подрядчик планирует работать быстро, частично перекрывая одну или две полосы.
По плану, на этом участке предусмотрен капитальный ремонт с укладкой нового асфальтового покрытия. Работы планируется завершить в сентябре. На перекрестке появится светофор.
Иван Павлов
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Август 2017
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