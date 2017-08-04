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Изображения русских князей смогут увидеть псковичи и гости города на выставке «Правители Московии»

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Категория: Вести-Псков
Создано 04.08.2017 11:58

Выставка «Правители Московии» открылась в Приказных палатах Псковского Кремля. Свои работы представили петербургские мастера - художники-скульпторы Сергей и Ростислав Кобзевы и художник-реставратор Светлана Кобзева. Они участники многих российских и зарубежных выставок.

Сергей Кобзев выполнял реставрационные работы по воссозданию парковых памятников архитектуры, Константиновского дворца. Его супруга Светлана Кобзева создатель множества авторских работ по живописи, лаковой миниатюре, ювелирному дизайну, малой пластике. На выставке представлены двадцать две картины художников. На них можно увидеть не только изображения русских князей еще и древние крепости, в том числе Пскова, Изборска и Гдова.

Наталья Барарь

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