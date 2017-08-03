Стихия основательно прошла по югу Псковской области: пострадали люди, дома и линии электропередач

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 17:39

Сегодня к вечеру энергетики восстановили работу основных электролиний в тех районах, где накануне бушевал ураган. Сейчас ведутся аварийные работы на отдалённых ЛЭП. Стихия основательно прошла по югу области, оставив после себя множество поваленных деревьев и снесённые крыши. Без света остались несколько тысяч жителей. А в Себежском районе непогода стала причиной трагедии. Погиб четырнадцатилетний подросток.

Над Себежем по-настоящему летняя погода: жарко, легкий ветерок. Сложно представить, что еще вчера по городку прошел смерч.

Дыра в крыше, где-то кровля отсутствует вовсе. А здесь опасность пришла, откуда не ждали - из-под земли.

Глава района на месте, но, замечают жильцы дома, в решение проблемы участвует как наблюдатель. Владельцам гаража самим пришлось искать людей и технику, чтобы избавиться от дерева. Природа, говорят здесь, наконец-то сделала то, чего люди два года не могли допроситься у муниципальных властей.

Горожане, правда еще пока не понимают, как им повезло, во-первых Себеж в порядок привели в первую очередь; во-вторых, город стихия зацепила не так сильно, как сельскую местность.

Так выглядит путь в национальный парк «Себежский». Всего здесь около четырехсот километров автомобильных дорог. Работникам парка предстоит проверить и по необходимости расчистить все. Так сейчас рядом с белорусской границей вызволяют группу туристов, которые не могут выбраться из кемпинга, замечает директор. Но мы едем не к ним, а на другую отдаленную стоянку, там, в день бури произошла трагедия.

Когда смерч бросил на эту палатку верхушки двух сосен, в ней был только мальчик-подросток. Его родители вышли за водой. Супруги вызвали скорую, и медики добрались до пострадавших, причём из-за завалов на дороге около трёх километров они прошли пешком, но мальчик скончался, не приходя в сознание. Директора Себежского нацпарка новость шокировала. В администрации о существовании группы и не знали. Семья выехала в кемпинг без регистрации, а значит, их даже не смогли предупредить о надвигающемся шторме.

Впрочем, предупреждение - не гарантия того, что туристы покинули бы живописный лагерь. В соседнем кемпинге о прогнозе знали, но предпочли остаться.

Маленьким туристам этот страшный день запомнится как опасное, но увлекательное приключение. В нацпарке согласны - эта новость не для детей. Это - информация к размышлению для взрослых.

Регина Кадырова, Денис Алексеев