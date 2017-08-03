Интервью с начальником Государственного управления ветеринарии Псковской области Верой Баданиной смотрите сегодня на телеканале «Россия-24» (3 августа) в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 17:23

Как попал вирус АЧС в подсобное хозяйство исправительной колонии в Серёдке? Можно ли покупать свинину в магазинах региона и опасен ли вирус для человека? Об этом и не только смотрите в интервью с начальником Государственного управления ветеринарии Псковской области Верой Баданиной на телеканале «Россия-24» сегодня (3 августа) в 19.45.