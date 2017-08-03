В псковских аптеках снова нет инсулина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 17:03

Жители области снова жалуются на отсутствие инсулина в аптеках. Мария Тихонова из Пскова не получала свой препарат уже несколько месяцев. В аптеках, рассказывает пенсионерка, лишь разводят руками. Льготного «Новомикса» по-прежнему нет, приходится покупать за свои деньги. Женщина записалась в очередь, но о поступлении медикамента пока так и не сообщали.

Как сегодня сообщили в Управлении фармации, в ближайшее время лекарства поступят и в отдалённые районные аптеки, а в Пскове большинство из них уже есть. Исключение на сегодняшний день составляют препараты «Новомикс». По этой позиции никто не вышел на конкурс, поэтому торги объявлены заново. И «Инсуман-рапид», перебой с ним возник из-за пожара на заводе. Напомним, власти закупают препараты по конкурсу, на это уходит время. Кроме того, множество льготников расходуют двойную годовую норму по льготам. Директор Государственного казенного учреждения здравоохранения Псковской области Управления фармации, Татьяна Кузьмина, пояснила: «Из ФБ выделяется 807 рублей на месяц, у нас некоторые пациенты уже выбрали двойную годовую норму, а если взять в среднем по тем пациентам, которые остались в льготе, то при годовом нормативе на одного пациента в районе 11 тысяч, они уже выбрали на 22 тысячи. Ровно в два раза - это еще только первое августа».

Андрей Удалов