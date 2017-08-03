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О малоизвестных достопримечательностях Псковщины расскажем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 4 августа с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 16:03

О малоизвестных достопримечательностях Псковщины расскажем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 4 августа с 7.20Без сомнений, Псковская область является одним из самых красивых и загадочных мест России. Именно сейчас, в летнее время, туристы со всего мира смогут поближе познакомиться c уникальными достопримечательностями нашей земли.

Всем известны излюбленные маршруты - Псковский кремль, Изборская крепость, Печорский монастырь. Но в этот раз, в эфире "Стартовой площадки" мы поговорим о малоизвестных достопримечательностях, которые будут интересны всем.

Слушайте 4 августа с 7.20 на "Радио России-Псков".

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