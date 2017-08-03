В Себежском районе трое туристов пострадали во время урагана. Дерево упало прямо на палатку. Как не стать жертвой природы? И получить только положительные эмоции от летнего отдыха? Ставим правильно палатку, разводим костер и берем в поход только нужные вещи!
Куда отправимся? Узнаете в эту пятницу с 17.05 в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков». В студии заядлые туристы: Василий Абросимов и Ксения Бабкина.
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