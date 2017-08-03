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Как не допустить, чтобы отдых на природе превратился в испытание? Узнаем в «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" 4 августа с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 03.08.2017 15:24

Как не допустить, чтобы отдых на природе превратился в испытание? Узнаем в «Шоу вежливых людей» на радиостанции В Себежском районе трое туристов пострадали во время урагана. Дерево упало прямо на палатку. Как не стать жертвой природы? И получить только положительные эмоции от летнего отдыха? Ставим правильно палатку, разводим костер и берем в поход только нужные вещи!

Куда отправимся? Узнаете в эту пятницу с 17.05 в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков». В студии заядлые туристы: Василий Абросимов и Ксения Бабкина.

Присоединяйтесь к разговору по телефону 66-27-47 и оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте.
 

 
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