Подробности Категория: Вести-Псков Создано 03.08.2017 15:24

В Себежском районе трое туристов пострадали во время урагана. Дерево упало прямо на палатку. Как не стать жертвой природы? И получить только положительные эмоции от летнего отдыха? Ставим правильно палатку, разводим костер и берем в поход только нужные вещи!

Куда отправимся? Узнаете в эту пятницу с 17.05 в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков». В студии заядлые туристы: Василий Абросимов и Ксения Бабкина.

Присоединяйтесь к разговору по телефону 66-27-47 и оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте.

